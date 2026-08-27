UNRWA Batı Şeria'daki Faaliyetlerine Devam Edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Batı Şeria Direktörü Roland Friedrich, İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen büyük bir insani krizin yaşandığı Batı Şeria'da faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti.

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Kalendiya Mülteci Kampı'ndaki UNRWA Mesleki Eğitim Merkezi'ne el koymasının ardından, AA muhabirinin, İsrail'in UNRWA'ya karşı attığı adımlar ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan insani krize ilişkin sorularını yanıtladı.

İsrail'in el koyduğu Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi'ne dair bilgiler paylaşan Friedrich, "Merkez, UNRWA'nın Batı Şeria'daki en eski teknik ve mesleki eğitim merkezidir. 1952'den beri, yani 70 yıldır faaliyet göstermektedir. Bu merkez, Batı Şeria mülteci kamplarından gelen genç erkek mültecileri eğitmek üzere özel olarak kurulmuştur." dedi.

Friedrich, merkezin her yıl 15-19 yaşları arasında zorlu sosyoekonomik koşullarda yaşayan 340 Filistinli mülteci gence ücretsiz marangoz, oto tamiri, grafik tasarım gibi eğitimler vererek işgücü piyasasına kazandırdığını ve mezunlarının yüzde 90'ından fazlasının iş bulduğunu kaydetti.

"Batı Şeria'daki insani durum dramatik bir şekilde kötüleşti"

Ekim 2023'ten bu yana "Batı Şeria'daki insani durum dramatik bir şekilde kötüleşti." diyen Friedrich, işgal altındaki bölgede işsizliğin yüzde 30'a çıktığını, bu oranın mülteci kamplarında yüzde 50'yi aştığını belirterek bunun nedeninin İsrail'in hareket kısıtlamaları ve işgücü piyasasına erişim eksikliği olduğunu vurguladı.

Friedrich, zorla yerinden edilme vakalarındaki "endişe verici" artışa dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Batı Şeria'nın kuzeyindeki üç mülteci kampında (Cenin, Tulkerim ve Nur Şems) yaşayan ve bir buçuk yıldan fazla bir süre önce İsrail ordusu tarafından zorla yerinden edilen 34 bin Filistinli mülteci bulunmaktadır. Bugüne kadar evlerine dönmelerine izin verilmedi."

Kamplarda çok sayıda evin İsrail tarafından yıkıldığını kaydeden Friedrich, UNRWA'nın hala en büyük insani yardım aktörü olarak, yerinden edilmiş Filistinlilere sağlık hizmetleri sunduğunu, 4 bin 500'den fazla çocuğa eğitim sağladığını aktardı.

Friedrich, zorla yerinden edilme, evlerin yıkılması, geri dönüşe izin verilmemesi gibi durumlara işaret ederek "Gazze'de yaşadığımız sorunların Batı Şeria'ya da yansıdığını görüyoruz. Şu anda tanık olduğumuz durum, dramatik bir kötüleşmedir." diye konuştu.

UNRWA'nın Batı Şeria genelinde hizmetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Friedrich, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ciddi bir baskı ile karşılaştıklarını ve Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi'nin İsrail tarafından ele geçirilmesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te tüm UNRWA tesislerinin faaliyetlerinin durdurulmuş olduğunu, ancak İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen, Tel Aviv yönetimiyle hiçbir temas olmaksızın, işgal altındaki Batı Şeria'da faaliyetlerini 90 okul ve 50 sağlık merkezi ile sürdürdüklerini, 1,1 milyon Filistinliye destek olduklarını söyledi.

İsrail'in BM'ye verdiği zarar

Friedrich, Uluslararası Adalet Divanı'nın geçen sene İsrail'in UNRWA personelini korumak, çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemekle yükümlü olduğunu vurgulayan kararını hatırlatarak Tel Aviv yönetimini UNRWA'nın diplomatik ayrıcalık ve dokunulmazlıklarına saygı göstermeye çağırdı.

İsrail'in BM ajansına yönelik baskısının "küresel ölçekte çok kötü bir mesaj" verdiğini dile getiren Friedrich, "Bu durum, üye devletlerin BM çalışmalarına saygı gösterme ve BM personeli ile tesislerini koruma yükümlülüğünü hissetmemelerine yol açabilecek bir emsal teşkil etmektedir." diye konuştu.

Friedrich, Gazze Şeridi'ndeki UNRWA tesislerinin İsrail tarafından tahrip edildiğini ve Doğu Kudüs'te ana merkez dahil tüm tesislerine el konulduğunu hatırlatarak bunların uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik baskı politikasının Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkına zarar veremeyeceğine dikkati çeken Direktör, "Bu hak, BM Genel Kurulu'nun 194 sayılı kararında güvence altına alınmıştır. UNRWA ise 194 sayılı karardan bir yıldan fazla bir süre sonra, 302 sayılı karar ile kurulmuştur. Bu da UNRWA olsun ya da olmasın, Filistinli mültecilerin geri dönüş haklarının uluslararası hukuk kapsamında korunmaya devam edeceği anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın yaşadığı ekonomik zorluklar

Bu yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık bir mali açıkla karşı karşıya olduklarını kaydeden UNRWA Batı Şeria Direktörü, bunun nedeninin başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin fon sağlamayı durdurması, bazılarının bağışlarını azaltması olduğunu vurguladı.

Friedrich, buna karşın özel bağışlarda artış olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Bence çok cesaret verici olan şey, özellikle dünya çapındaki Müslüman topluluklardan gelen özel bağışlardaki artış. Müslüman ülkelerden olsun, Avrupa'da veya ABD'de yaşayan Müslüman topluluklardan olsun. Dünya çapında bizi desteklemek isteyen insanları daha fazlasını yapmaya, daha fazla bağışta bulunmaya teşvik ediyoruz."