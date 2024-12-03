UNRWA'dan Lübnan'a Sağlık Hizmeti

Güncel

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ile yapılan ateşkes sonrasında Lübnan'daki merkezlerinde sağlık hizmetleri sağlamaya devam edeceğini duyurdu.

UNRWA'nın X hesabından yapılan yazılı açıklamada, "ajansın ateşkes anlaşmasının ardından, güvenlik ve personel mevcudiyeti değerlendirmelerine dayanarak tüm alanlarda temel sağlık hizmetlerini yeniden sağlamayı planladığı" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, UNRWA'nın, 11 acil sığınma evinin tamamında çocuklara ve yetişkinlere psikososyal destek hizmetleri sağladığı aktarıldı.

Eylül ayında İsrail'in Lübnan'da gerilimi tırmandırması ve zor mali şartlar sebebiyle UNRWA, Lübnan'daki çalışmalarında azaltmaya gitme kararı almıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da ateşkes ilan edilmişti.