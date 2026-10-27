UNRWA Direktörü Friedrich, El Halil'de 3 binden fazla Filistinlinin dönüşünü istedi - Son Dakika
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UNRWA Direktörü Friedrich, El Halil'de 3 binden fazla Filistinlinin dönüşünü istedi

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UNRWA Direktörü Friedrich, El Halil'de 3 binden fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiğini belirterek dönüş çağrısı yaptı. Friedrich, yaklaşık bir haftadır süren kısıtlamaların temel hizmetlere erişimi kısıtladığını, toplu cezalandırmanın ise hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), işgal altındaki Batı Şeria'da zorla yerinden edilen tüm Filistinlilerin evlerine dönmesine izin verilmesini isteyerek, toplu cezalandırmanın her türünün uluslararası hukuka aykırı olduğu uyarısında bulundu.

UNRWA'nın Batı Şeria Direktörü Roland Friedrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yaşanan gelişmelerden derin endişe duyduğunu belirtti.

Friedrich, 23 Ekim'de yaşanan çatışmanın ardından İsrail güvenlik güçlerinin kentte uyguladığı sıkı tedbirler nedeniyle El Halil sakinlerinin yaklaşık bir haftadır zor koşullar altında yaşadığını vurguladı.

İsrail'in geniş çaplı operasyonu kapsamında 3 binden fazla Filistinlinin evlerinden zorla çıkarıldığını aktaran Friedrich, operasyon sırasında çok sayıda evin ve özel mülkün de yıkıldığını kaydetti.

Friedrich, İsrail ordusunun El Halil'in geniş kesimlerinde neredeyse tam kapanma uyguladığını, bunun da bölge sakinlerinin hareket özgürlüğünü ve temel hizmetlere erişimini ciddi biçimde kısıtladığını belirtti.

El Halil'de yaşananların, 2025'in başlarında Batı Şeria'nın kuzeyinde görülen geniş çaplı yerinden edilme dalgasını hatırlattığını ifade eden Friedrich, Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarından zorla yerinden edilen 34 binden fazla Filistinli mültecinin aradan bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen evlerine dönemediğine işaret etti.

Toplu cezalandırmanın her türünün uluslararası hukuka aykırı olduğunu hatırlatan Friedrich, zorla yerinden edilen kişilerin insan onuruna ve uluslararası hukuk kapsamındaki haklarına saygı gösterilerek evlerine dönmelerine izin verilmesi ve temel hizmetlere erişimlerinin güvence altına alınması çağrısında bulundu.

UNRWA'nın acil ihtiyaçların karşılanması için insani yardım ortakları, Filistin yönetimi, El Halil Valiliği ve belediyeyle koordinasyon içinde çalıştığını belirten Friedrich, ajansın olaylardan etkilenen ailelere battaniye, yatak ve yastık içeren acil yardımlar dağıttığını aktardı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde İsraillilere saldırı düzenledikleri gerekçesiyle 2 Filistinliyi öldürmüş, olayın hemen ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş çıkışlarını kapatmıştı.

Kaynak: AA
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