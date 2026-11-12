UNRWA Genel Komiser Vekili Saunders 250 milyon dolarlık 2026 bütçe açığını duyurdu - Son Dakika
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UNRWA Genel Komiser Vekili Saunders 250 milyon dolarlık 2026 bütçe açığını duyurdu

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UNRWA Genel Komiser Vekili Christian Saunders, 2026 bütçe açığının 250 milyon dolara ulaştığını belirterek acil finansman çağrısı yaptı. Saunders, finansman sağlanmazsa milyonlarca Filistinli mülteciye sunulan temel hizmetlerin ciddi risk altında kalacağı uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiser Vekili Christian Saunders, kurumun 2026 yılı bütçe açığının 250 milyon dolara ulaştığını belirterek, acil finansman sağlanmaması halinde milyonlarca Filistinli mülteciye sunulan temel hizmetlerin ciddi risk altında kalacağı uyarısında bulundu.

Saunders, BM Genel Kurulunun 4. Komitesinde yaptığı konuşmada, özellikle Gazze Şeridi'nde ağırlaşan insani koşullara ve UNRWA'nın giderek derinleşen mali sorunlarına dikkati çekti.

Gazze'de geçen hafta etkili olan fırtına ve şiddetli yağışların halkın zaten ağır olan yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığını vurgulayan Saunders, Filistinlilerin bir kışı daha insanlık dışı koşullarda geçirmek zorunda kaldığını ifade etti.

UNRWA'nın yaklaşık 80 yıldır Filistinli mültecilere destek verdiğine işaret eden Saunders, kurumun faaliyetlerini sürdürme kapasitesinin mali sıkıntılar nedeniyle giderek aşındığını söyledi.

Saunders, "2026 yılı için UNRWA'nın bütçe açığı 250 milyon dolar. Buna yaklaşık 70 milyon dolarlık nakit akışı açığı da dahil." diye konuştu.

Kurumun mali sıkıntılar nedeniyle personel istihdamını etkileyebilecek yeni operasyonel kararlar almak zorunda kalabileceğini aktaran Saunders, "Acil bir finansman sağlanmadığı takdirde ileriye dönük başka bir yol göremiyorum." ifadelerini kullandı.

Saunders, UNRWA'nın 2024'ten bu yana uyguladığı tasarruf tedbirleriyle toplam 240 milyon dolar tasarruf sağladıklarını ancak bu tedbirlerle hizmetlerin kapsamının ve kalitesinin de gerilediğini dile getirdi.

Uluslararası topluma UNRWA'nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için acil finansman sağlama çağrısında bulunan Saunders, "UNRWA'yı, Filistinli mültecilerin durumuna adil ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar ayakta tutmak için derhal harekete geçmenizi istiyorum." dedi.

Kaynak: AA
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