UNRWA'ya Acil Destek Çağrısı - Son Dakika
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UNRWA'ya Acil Destek Çağrısı

UNRWA\'ya Acil Destek Çağrısı

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'deki ateşkesin sürdürülebilmesi için acil destek gerektiğini vurguladı.

11.02.2025 15:48
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GAZZE, 11 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nde ateşkesin uygulanmasında kilit role sahip ajansın, rolünü sürdürebilmesi için acilen desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Lazzarini pazar günü yaptığı açıklamada, "UNRWA ateşkes anlaşmasının kilit öneme sahip uygulayıcısı olmaya devam edebilmesi için desteklenmelidir" dedi.

UNRWA'nın geniş yetki alanına ve Gazze halkının ajansa duyduğu güçlü güvene dikkat çeken Lazzarini, insanların 15 ay boyunca sürekli bombardımana ve yerinden edilmeye maruz kaldığı bölgede ajansın yürüttüğü insani yardım çalışmalarının örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Ateşkesin iki hafta önce yürürlüğe girmesinden bu yana UNRWA'nın 1,2 milyondan fazla kişiye gıda yardımı ulaştırdığını kaydeden Lazzarini, yardımın bölgedeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak için Dünya Gıda Programı ile çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gazze'nin kuzeyine geri dönenlerin barınması için 10 yeni merkez açan UNRWA, fırtına ve şiddetli yağışlar devam ederken çadır, battaniye, plastik örtü ve sıcak tutan giysiler dağıttı.

Lazzarini'nin verdiği bilgiye göre bu merkezlerde ve çevresinde yaşayan yaklaşık 500.000 kişi için su kuyularını onaran, su hizmetleri sağlayan ve atık bertarafını yöneten UNRWA, temin ettiği tıbbi malzemelerle birinci basamak sağlık ekiplerinin, sağlık merkezleri ve mobil birimler aracılığıyla günde 17.000'e kadar tıbbi konsültasyon sunmalarına imkan sağladı.

UNRWA'nın İsrail topraklarında faaliyet göstermesinin ocak ayında yasaklandığını hatırlatan Lazzarini, uluslararası personelin vize sürelerinin dolması nedeniyle Doğu Kudüs'ü terk etmek zorunda kaldıklarını, Gazze ve Batı Şeria'daki faaliyetlerinse bu gelişmeden etkilenmediğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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