Unutkanlık Ne Zaman Alarm Verir? - Son Dakika
Unutkanlık Ne Zaman Alarm Verir?

07.04.2026 13:30
Medicana Sağlık Grubu Nöroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Hasan Armağan Uysal, unutkanlığın günlük yaşamda nasıl bir etki yarattığını ve normal ile hastalığa bağlı unutkanlık arasındaki farkları açıkladı. Erken tanı ve yaşam tarzı değişikliklerinin beyin sağlığı üzerindeki etkileri vurgulandı.

Unutkanlık gündelik hayatta sıradan görülse de bazen ciddi bir uyarı sinyali olabilir. Medicana Sağlık Grubu Nöroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Hasan Armağan Uysal, normal ve hastalığa bağlı unutkanlık arasındaki farkı bilginin kaybolup kaybolmamasına bağlıyor. Normal unutkanlıkta bilgi geçici olarak ulaşılamazken, hastalık durumunda bilgi tamamen kaybolur ve kişi bunun farkında olmayabilir.

Günlük yaşamı etkileyen unutkanlıklar, örneğin tanıdık yerlerde yolunu kaybetmek veya para işlerini karıştırmak, alarm olarak değerlendirilmeli ve yaşla gelen doğal bir durum olarak geçiştirilmemelidir. Alzheimer gibi hastalıklar sinsi başlar ve sadece unutkanlık değil, yön bulma zorluğu gibi diğer belirtilerle ilerler.

Gençlerde unutkanlık genellikle uyku eksikliği, stres veya dijital bilgi yükü gibi nedenlerle ortaya çıkar ve hafıza sorunundan çok dikkat sistemindeki bozulmalara bağlı olabilir. Erken tanı, hastalığın seyrini yönetmede kritik öneme sahiptir ve yaşam tarzı değişiklikleriyle beyin sağlığı desteklenebilir. Unutkanlığın nedenine göre geri dönüş mümkün olabilir, ancak Alzheimer gibi durumlarda süreç yönetilebilir ve yaşam kalitesi artırılabilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Unutkanlık Ne Zaman Alarm Verir? - Son Dakika

SON DAKİKA: Unutkanlık Ne Zaman Alarm Verir? - Son Dakika
