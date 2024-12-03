Manisa'nın Demirci ilçesinde pazar yerinde bulunan para, sahibine ulaştırıldı.
Demirci pazar yerinde içinde para olan çanta bulan vatandaş, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.
Kırsal Sağnıç Mahallesi'nde oturan 75 yaşındaki Cemalettin Bozkurt'un bankadan emekli maaşını çektiği, alışveriş sırasında parasının bulunduğu çantayı unuttuğu belirlendi.
Para, Bozkurt'un mahalleye dönmesi nedeniyle oğlu Eşref Bozkurt'a teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Unutulan para sahibiyle buluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?