Unutulan Yıkama İşlemi

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Şaşkına çeviren olay: Yıkamayı unuttukları mevtayı mezardan çıkarıp yıkadılar

ELAZIĞ - Elazığ'da öldükten sonra yıkanması unutulan bir mevta, mezardan son anda çıkartılıp yıkatıldıktan sonra defnedildi.

Olay önceki gün meydana geldi. Solunum sıkıntısı nedeni ile hayatını kaybeden 74 yaşındaki A.A. isimli bir vatandaş, defnedilmek üzere havayolu ile Elazığ'a getirildi. Burada cenaze namazının kılınmasının ardından A.A.'nın cansız bedeni mezarlığa götürüldü. Tabuttan alınan cenaze, mezara konulduğu sırada yakınları A.A.'nın cenazesinin yıkanmadığını belirtti. Bunun üzerine tekrar tabuta alınan A.A.'nın bedeni gassal tarafından gasilhanede yıkanıp aileye teslim edildi. Yıkama işleminin ardından A.A.'nın naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.