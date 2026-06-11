Ünye\'de Çevre Temizliği Etkinliği

Nagihan Tınaz:

bu tür temizlik etkinlikleri güzel de komşu ülkelerde bunu düzenli olarak yapıyorlar her ay düzenli aralıklarla temizlik yapılıyo bizde de aylık veya üç aylık periyotlarla böyle etkinliklerin devam ettirilmesi faydalı olurdu uzun vadede daha kalıcı olur böyle çalışmalar