Ünye'de Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika
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Ünye'de Çevre Temizliği Etkinliği

Ünye\'de Çevre Temizliği Etkinliği
11.06.2026 19:44
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Ünye'de Türkiye Çevre Haftası'nda sahil temizliği yapıldı, çevre bilinci vurgulandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında sahil şeridinde çevre temizliği yapıldı.

Akçay mevkisinden Çınarsuyu 1957 Spor Tesisleri'ne kadar uzanan yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridinde gerçekleşen çevre temizliği etkinliğinde konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, çevre bilincinin ve sıfır atık yaklaşımının önemine dikkati çekti.

Tavlı, 2026 yılı içerisinde ilçede 640 tonun üzerinde atık kağıt ile 160 tonun üzerinde atık plastiğin geri dönüşüme kazandırıldığını belirtti.

Doğaya bırakılan çöplerin akarsular yoluyla denize taşındığı ve çevre kirliliğine yol açtığının altını çizen Tavlı, sağlıklı çevreyi gelecek nesillere aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Tavlı, "Yerel yönetim olarak okullarımızda öğrencilerimizle, ailelerimizle duyarlı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ünye'de Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nagihan Tınaz Nagihan Tınaz:
    bu tür temizlik etkinlikleri güzel de komşu ülkelerde bunu düzenli olarak yapıyorlar her ay düzenli aralıklarla temizlik yapılıyo bizde de aylık veya üç aylık periyotlarla böyle etkinliklerin devam ettirilmesi faydalı olurdu uzun vadede daha kalıcı olur böyle çalışmalar 0 0 Yanıtla
  • Feyzahan Lenk Feyzahan Lenk:
    insanlar biraz da kendilerine baksa çöp atmayı bıraksa bu etkinliklere gerek kalmazdı ama maalesef saygı ve sorumluluk yok artık herkes çöpünü denize bahçesine atıyor devlet yapınca haber oluyo bişeyler de yaptık diye başka türlü hiç kimse umursamıyor 0 0 Yanıtla
  • Recep Gani Yücel Recep Gani Yücel:
    güzel bi girişim ama bir temizlikle sorunu çözmek mümkün değil ya hep böyle yapıyoruz da temelli çözüm ne zaman gelecek! 0 0 Yanıtla
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