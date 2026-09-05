Ünye'de fındık toplamak için gelen ailenin evinde meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Ünye'de fındık toplamak için gelen ailenin evinde meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı

Ünye\'de fındık toplamak için gelen ailenin evinde meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde, İstanbul'dan fındık toplamak için gelen Kolcu ailesinin evinde meydana gelen patlamada yangın çıktı; 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ORDU'nun Ünye ilçesindeki tek katlı bir evin mutfağında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 3 kişi ağır yaralandı.

İstanbul'da yaşayan ve fındık toplamak amacıyla memleketleri Ordu'nun Ünye ilçesine gelen İlhan Kolcu, eşi Gülhanım Kolcu ve oğulları E.K. (15), bugün sabah saatlerinde Pelitliyatak Mahallesi Fındıklı Küme Evleri'ndeki evlerinde bahçeye gitmek için hazırlık yaptıkları sırada mutfakta patlama oldu. Patlamayla birlikte evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Coğrafi şartlar ve mesafe nedeniyle uzun uğraşlar sonucu adrese ulaşan ekipler, yangını söndürdü. Ev kullanılmaz hale geldi.

Yangında ağır yaralanan Kolcu çifti ile oğulları, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar daha sonra, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İstanbul, Güncel, Ordu, Ünye, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünye'de fındık toplamak için gelen ailenin evinde meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünye'de fındık toplamak için gelen ailenin evinde meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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