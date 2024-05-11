Ünye'de Hacı Osman Ağa Camisi avlusunda arkeolojik sondaj kazısı başlatıldı - Son Dakika
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Ünye'de Hacı Osman Ağa Camisi avlusunda arkeolojik sondaj kazısı başlatıldı

Ünye\'de Hacı Osman Ağa Camisi avlusunda arkeolojik sondaj kazısı başlatıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan tarihi Hacı Osman Ağa Camisi avlusunda, mezar taşlarını sergilemek için yapılan Açık Hava Müzesi Projesi kapsamında arkeolojik sondaj kazısı başlatıldı. Çalışmalar sonucunda üç mezar kalıntısına rastlandı ve ekipler arkeolojik sondaj yapma kararı aldı.

11.05.2024 12:35
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Ordu'nun Ünye ilçesinde tarihi Hacı Osman Ağa Camisi avlusunda arkeolojik sondaj kazısı başlatıldı.

Ünye Belediyesince, Ortayılmazlar Mahallesi'nde 1702 yılında Hacı Osman Ağa tarafından yaptırdığı bilinen caminin avlusundaki mezar taşlarını sergilemek için bir süre önce Açık Hava Müzesi Projesi hazırlandı.

Projeyi inceleyen Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca, Ordu Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ordu Müze Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan istişareler sonucunda, tarihi mezar taşlarının bulunduğu cami avlusunda mezar olup olmadığının tespiti için çalışma yapılmasına karar verildi.

Ordu Müze Müdürlüğü ekiplerince 6 Mayıs'ta başlatılan çalışmalar kapsamında, üç mezar kalıntısına rastlandı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve ilgili kurum temsilcileri, yeni gelişme üzerine alanda inceleme yaptı.

Başkan Tavlı, bulgular üzerine ekiplerin alanda arkeolojik sondaj yapılmasına karar verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ünye'de Hacı Osman Ağa Camisi avlusunda arkeolojik sondaj kazısı başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünye'de Hacı Osman Ağa Camisi avlusunda arkeolojik sondaj kazısı başlatıldı - Son Dakika
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