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Ünye'de kaldırımda yürüyen kişi araçtan açılan ateş sonucu yaralandı - Son Dakika
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Ünye'de kaldırımda yürüyen kişi araçtan açılan ateş sonucu yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde kaldırımda yürüyen Turgay Uysal, seyir halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Ünye\'de kaldırımda yürüyen kişi araçtan açılan ateş sonucu yaralandı
11.12.2023 - 18:05,
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Ordu'nun Ünye ilçesinde kaldırımda yürüyen kişi, seyir halindeki araçtan açılan ateş sonucu yaralandı.

İlçenin Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Turgay Uysal'a (48), sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki 34 DFM 775 plakalı ticari araçtan ateş edildi.

Yaralanan Uysal, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede 11 boş mermi kovanı bulan polis, araçla kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Turgay Uysal, 21 Temmuz 2022'de Liseler Mahallesi Köprübaşı mevkisinde, otomobilden açılan ateş sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ünye'de kaldırımda yürüyen kişi araçtan açılan ateş sonucu yaralandı - Son Dakika
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