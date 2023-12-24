Ünye\'de kamyonet fındık bahçesine devrildi, 2 kişi yaralandı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Kaya yönetimindeki 52 AAR 317 plakalı kamyonet, Hanyanı Mahallesi mevkisinde fındık bahçesine devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki eşi Seyhan Kaya yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanbla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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