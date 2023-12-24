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Ünye'de kamyonet fındık bahçesine devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ünye'de kamyonet fındık bahçesine devrildi, 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada, Mehmet Kaya yönetimindeki kamyonet fındık bahçesine devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki eşi Seyhan Kaya yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ünye\'de kamyonet fındık bahçesine devrildi, 2 kişi yaralandı
24.12.2023 - 16:07,
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Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet Kaya yönetimindeki 52 AAR 317 plakalı kamyonet, Hanyanı Mahallesi mevkisinde fındık bahçesine devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki eşi Seyhan Kaya yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanbla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ünye'de kamyonet fındık bahçesine devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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