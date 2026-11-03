Ünye'de organ bağışı farkındalığı için Çamlık'tan meydana yürüyüş yapıldı - Son Dakika
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Ünye'de organ bağışı farkındalığı için Çamlık'tan meydana yürüyüş yapıldı

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Ünye\'de organ bağışı farkındalığı için Çamlık\'tan meydana yürüyüş yapıldı
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Ünye'de 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Çamlık'tan Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş düzenlendi. Başhekim Yılmaz Dündar, farkındalığı gündemde tutmak için yürüdüklerini belirterek organ nakli bekleyen hasta kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

Ünye Devlet Hastanesi öncülüğünde, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ünye Belediyesi ve Ünye Doğa Yürüyüşü Grubu'nun destekleriyle Çamlık mevkisinde organize edilen yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Yılmaz Dündar, toplumsal duyarlılığın önemine dikkati çekerek, "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası münasebetiyle farkındalığı tekrar gündeme getirmek ve hayatta tutmak adına yürüdük." dedi.

Dündar, doku ve organ nakli bekleyen hasta kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Ünye Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Songül Cumhur Baykal da organ naklinin hayat kurtarıcı rolüne işaret etti.

Kaynak: AA
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