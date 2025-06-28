Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı kişi öldü.
Ünye Çevre Yolu'ndaki Yunus Emre Tüneli çıkışında dün gece A.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile A'ya (45) çarptı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Cemile A'nın cenazesi, incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan otomobilin sürücüsünün ise Trabzon'da gözaltına alındığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ünye'de Otomobil Çarpması: 1 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?