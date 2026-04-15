Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünye'de Projeler Hızla İlerliyor

15.04.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Tavlı, OSB'de üretime geçildiğini ve çevre projelerini tanıttı, büyüme hedeflerini anlattı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri inceledi.

Tavlı, ilçede faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yaptığı ziyarette, yıllardır beklenen projede üretim safhasına geçilmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

OSB'nin yaklaşık üçte birlik kısmında üretimin başladığını belirten Tavlı, "Ünye OSB'de 2026 ve 2027 yıllarında tam kapasiteye ulaşacağız. Mevcut alanı genişletmek için ikinci OSB çalışmalarımıza da başladık. Ünye'nin hayallerini birer birer gerçeğe dönüştürüyoruz. Bugünlere gelmiş olmak bizim için büyük bir mutluluk." dedi.

Tavlı, daha sonra Killik Mahallesi'nde yapımı devam eden "Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı"nı gezdi.

Çevreci bir yaklaşımla kurulan tesiste, şehirdeki atık gıdaların granül mamaya dönüştürülerek sahipsiz hayvanların beslenmesinde kullanılacağını anlatan Tavlı, merkezin enerji ihtiyacının güneş panellerinden, su ihtiyacının ise yağmur suyu hasadından karşılandığını kaydetti.

Ünye Belediyesi Konkasör Şantiyesi ve Beton Santrali'nde de incelemelerde bulunan Tavlı, göreve geldiklerinde 50 kilometre olan beton yol ağını 440 kilometreye çıkardıklarını aktardı.

Tavlı, 12 bin metrekarelik Gölevi Aquapark'ın 15 Mayıs'ta açılışını yapacaklarını ifade ederek, Ünye'nin istihdam ve turizm odaklı büyümesinin devam edeceğini vurguladı.

Başkan Tavlı, projelerin hayata geçmesinde destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve ilgili bakanlıklara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Belediye, Güncel, Çevre, OSB, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 12:34:35. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.