Ünye'de Sağanak Su Baskınları

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Ordu'nun Ünye ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu.

İlçede etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı mahallelerde ve caddelerde su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini ise su bastı. Cumhuriyet Meydanı'nda da mazgalların tıkanması sonucu su seviyesi yükseldi.

Kaledere Mahallesi Büyük Cami Pasajı'nda su basan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanlar, kendi imkanlarıyla temizlik yaptı.

Yağışın durduğu ilçede belediye ekipleri, iş makineleriyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması yürüttü.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AA muhabirine, ilçede kısa süre içinde metrekareye 80 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Ekiplerin sahada çalışmasını sürdürdüğünü dile getiren Tavlı, önemli sıkıntı yaşanmadan yağmur geçişini kazasız belasız atlattıklarını belirtti.

Tavlı, bazı derelerin bulunduğu noktalardaki sorunları DSİ'ye bildirdiklerini ifade ederek, "Ünye Belediyesi olarak önceden yaptığımız çalışmalar neticesinde geçtiğimiz yıllarda büyük sıkıntı yaşanan Fevzi Çakmak, İpekyolu, Saraçlı Mahallesi gibi mahallerimizde şu an yağışı ufak tefek sorunlar, az lokal hamlelerle aştık." dedi.

Kırsaldan önemli bir sorun gelmediğini ifade eden Tavlı, şunları kaydetti:

"Sağanak kırsalda yolların bozulmasına neden oluyor. Hava açtığında bu bölgeleri hızlı şekilde rehabilite ederek ekiplerimiz malzemeli bakım yapmak durumunda. Kırsalda beton yol yapmak enerjinin boşa harcanmaması demek. Şehrimizde kırsal bölgelerimizde yolları beton yolla buluşturmak için son sürat çalışıyoruz. O zaman yağışın izlerini kırsalda hissetmeyiz. Ünye Belediyesinin kırsalda 2 bin 180 kilometre yol ağı, Ordu Büyükşehir Belediyesinin 620 kilometre yol ağır var. Bu yollarımızı hızla beton ya da asfalt yolla buluşturarak bu sıkıntıları da aşacağız."