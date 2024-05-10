Ünye\'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ünye Devlet Sahil Yolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde, Seda Kalafat idaresindeki 52 ER 288 plakalı hafif ticari araç ile A.Ö'nün kullandığı 52 ADF 675 plakalı otomobil çarpıştı.
Kontrolden çıkan Kalafat'ın kullandığı araç, kaldırıma çarparak durabildi.
Kazada, sürücü Kalafat ile aracındaki İrem Bensu Başaran, Hafsa Hüda ve Elif Gülsüm Kalafat yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine sevk edildi.
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