Ünye'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik ilçedeki bir eve operasyon gerçekleştirildi.
Ekipler, aramada 147 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.H.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?