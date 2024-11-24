Ünye'deki Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ünye'deki Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı

Ünye\'deki Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kuyumcu dükkanına kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

24.11.2024 12:21  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORDU'nun Ünye ilçesindeki kuyumcu dükkanına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Polis ekipleri, olayın faillerini bulmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 02.00 sıralarında ilçenin Çınarlık Mahallesi Ünye Akkuş Niksar Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Sandıkçı'ya ait kuyumcu dükkanına, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırı düzenlenen iş yerinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ekipler iş yerinde yaptıkları incelemede kuyumcu dükkanına 5 el ateş edildiğini tespit etti.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Ordu, Ünye, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünye'deki Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
10:46 Konya’yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:41 Türkiye’nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 13:52:36. #1.11#
SON DAKİKA: Ünye'deki Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.