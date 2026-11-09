Ünye Devlet Hastanesi'ndeki sahte reçete operasyonunda 11 gözaltından 4'ü tutuklandı

Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen sahte reçete operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin Ünye Devlet Hastanesi ortopedi polikliniğinde uyuşturucu etken maddeli ilacın hastaların bilgisi dışında muayene yapılmaksızın yazıldığı yönünde bilgiler üzerine çalışma başlattığı belirtildi.

Açıklamada, hastalar hastaneye gelmeden kimlik bilgileriyle sisteme giriş yapılarak adlarına ilaç yazdırıldığı, temin edilen ilaçların medikal firma sahibine ve başka kişiye satıldığının tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmada 2024-2025 yılları arasında 310 kutu uyuşturucu etken maddeli ilacın alındığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Operasyon kapsamında Ankara, Samsun ve Ordu'da 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden ise 5'i adli kontrol, 1 şüpheli ev hapsi şartıyla serbest bırakılmış, 4 şüpheli ise tutuklanmıştır." denildi.