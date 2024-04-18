Ünye Limanı\'nda çimento yüklü gemide yangın çıktı, 1 kişi dumandan etkilendi

MGM'den hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç Kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi olduğu da hatırlatılarak vatandaşlar olası tehlikelere karşı uyarıldı.