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Ünye ve Fatsa'da 23 Nisan törenleri düzenlendi

Ünye ve Fatsa\'da 23 Nisan törenleri düzenlendi

Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Ünye'deki törende çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu ve gösteriler yapıldı. Fatsa'daki törende ise öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Törenlere ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

23.04.2024 16:53
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Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ünye ilçesindeki ilk tören, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz'ün anıta çelenk sunduğu programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Ünye Şehir Stadı'nda devam eden kutlamalarda da protokol üyeleri, öğrencileri ve halkı selamladı.

Türk milleti için bir dönüm noktası olan 23 Nisan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğin teminatı olarak gördüğü çocuklara armağan edildiğini belirten Tokgöz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kutlu günü çocuklara armağan etmesi, yarınlarımızı emanet edeceğimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza verdiği değeri, inancı ve güveni göstermektedir." dedi.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu ve şiirlerin okunduğu programda, Ünye Acara Gürcü Dostluk Kültür Derneğince Gürcistan'dan davet edilen Gürcü çocuklardan oluşan ekip, Kafkas halk oyunları gösterisi sahneledi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği törene, Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Fatsa ilçesindeki tören ise ilçe stadında gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Törene, Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ünye ve Fatsa'da 23 Nisan törenleri düzenlendi - Son Dakika

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