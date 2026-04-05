İsveç\'te bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi

05.04.2026 14:01
Uppsala'daki caminin duvarına gamalı haç çizildi, şüpheli kadın gözaltına alındı.

İsveç'in Uppsala kentinde ırkçı saldırıya hedef olan bir caminin duvarına gamalı haç çizildi. Uppsala polisi tarafından yapılan açıklamada, gece yarısı Uppsala Camisi'nin duvarına kanla gamalı haç çizildiğine dair ihbar alındığı duyuruldu.

Şüpheli bir kadının, olay yerinden bisikletle uzaklaşırken kısa süre içinde yakalandığı belirtilen açıklamada, "Zanlının üzerinde bir bıçak ve duvarlara yazı yazmak için kullandığı tahmin edilen bir kutu sığır kanı bulundu. Gözaltına alınan kadın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı." ifadesi kullanıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPILDI

Uppsala Camisi yönetiminin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Duvarlardaki yazılar, Nazi sembolleri ve Müslümanlara yönelik açık tehdit mesajları içermektedir. Bu eylem sadece camimize değil, toplumumuzun üzerine inşa edildiği saygı ve bir arada yaşama gibi temel değerlere yönelik de ciddi bir saldırıdır."

POLİS, OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI 

Şüpheli kadın hakkında, "mala ağır zarar verme", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" (nefret söylemi) ve "bıçak kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı. Polis, delillerin güçlü olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle şüphelinin tutuksuz yargılanacağını duyurdu.

Öte yandan Uppsala Camisi'ne 2015 yılında molotofkokteyli saldırı düzenlenmişti. Polis, caminin duvarına da ırkçı sözler yazıldığını ve saldırının, 'vandalizm ve nefret çağrısı' olarak sınıflandırıldığını belirterek soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

