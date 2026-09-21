Uraloğlu, Adana Saimbeyli'deki 5 büyüklüğündeki depremde altyapıda sıkıntı yok dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölgedeki ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ifade etti.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5 büyüklüğünde depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bölgedeki ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup ilgili kurumlarımızla gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."