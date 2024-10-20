Uraloğlu\'ndan Sel Mağduru Çocuğa Bisiklet

Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'te yaşanan sel felaketinin ardından ziyaret ettiği bölgede, bir çocuğa verdiği bisiklet sözünü yerine getirdi.

Uraloğlu, Bosna Hersek'e 7 Ekim'de yaptığı ziyarette, selin yaşandığı Konjic'in Buturovic Polje bölgesinde kendisinden bisiklet isteyen Ines Hakalovic isimli çocuğa bisiklet gönderdi.

Jablanica ve Konjic bölgesinde, 4 Ekim Cuma günü meydana gelen sel felaketi 5 kenti etkilemişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı da (TİKA) selin yaşandığı bölgelere ulaşan ilk ekiplerden olmuştu.

Türkiye'den gönderilen yaşam malzemelerinin de olduğu konteynerleri taşıyan 5 tır, afet bölgesine ulaşmıştı.

Bakan Uraloğlu da sel bölgesini ziyaret etmiş ve Türkiye'nin bölgeye yardım göndereceğini açıklamıştı.