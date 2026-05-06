Uraloğlu'ndan Yavuzyılmaz'a Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uraloğlu'ndan Yavuzyılmaz'a Yanıt

06.05.2026 00:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Libya uçağı kazasıyla ilgili CHP'li Yavuzyılmaz'ın iddialarını yalanladı.

(TBMM) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın "düşen Libya uçağı, şüpheli İsrail jeti ve kayıp kamera kayıtları" iddialarına ilişkin, "Soruşturma, Cumhuriyet Savcılığımızın yönetiminde devam ediyor. Biz de kendi incelemelerimizi tamamladık. Kara kutu olarak bilinen kayıt cihazlarının incelemelerini ve çözümlerini bitirdik, bunları savcılığa da sunduk. Süreç kendi seyrinde olması gereken hassasiyetle devam ederken, suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamı yok. Deniz Yavuzyılmaz'ın söylediklerini yalanlamaktan biz bıktık, o bıkmadı." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki 4 kişi ile 3 kişilik mürettebatı taşıyan özel jetin 23 Aralık'ta Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarına düşmesi ile ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Burada düşen bir uçak var, ölen insanlar var. Elbette burada gösterilmesi gereken en yüksek hassasiyetin gösterilmesi lazım. Bu herkes için geçerli. Zaten olayın ilk anından itibaren hem biz gerekli incelemeleri başlattık, hem de kaza kırım ekibimiz incelemelere başladı. Ayrıca adli makamlar, Cumhuriyet Savcılığı bu işe el koymuş durumda. Dolayısıyla soruşturma, Cumhuriyet Savcılığımızın yönetiminde devam ediyor. Biz de kendi incelemelerimizi tamamladık. Kara kutu olarak bilinen kayıt cihazlarının incelemelerini ve çözümlerini bitirdik, bunları savcılığa da sunduk. Süreç kendi seyrinde olması gereken hassasiyetle devam ederken, suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamı yok. Deniz Yavuzyılmaz'ın söylediklerini yalanlamaktan biz bıktık, o bıkmadı. Her seferinde yeni iddialar ortaya koyuyor. 'Ya tutarsa' diyor. Eğer gerçekten samimi olarak katkı sağlamak istiyorsa, elinde bizim bilmediğimiz bir bilgi varsa bunu bize versin, bu işin mahremiyetine de dikkat ederek."

Ama durum böyle değil. Ortaya bir iddia atıyor, tutmuyor. Çünkü doğru değil. Bu sefer de yeni bir şey söylüyor. Bu nedenle tek tek bütün söylediklerine cevap vermek istemiyorum. Ancak gerekli hassasiyetin oluşturulduğunu ve soruşturmanın bu hassasiyetle yürütüldüğünü özellikle belirtmek isterim. Oradaki arkadaşımız vekaleten görev yapıyordu. Zaten bu olay olduğunda da oradaydı. Havalimanlarında işler hızlı yürüsün diye önce vekaleten görevlendirme yapılır, birçok yerde böyle olur, daha sonra asaleten atama yapılır. Buradaki süreç tamamen budur ve bu olaydan bağımsızdır."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uraloğlu'ndan Yavuzyılmaz'a Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:35:19. #7.13#
SON DAKİKA: Uraloğlu'ndan Yavuzyılmaz'a Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.