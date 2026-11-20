Ürdün-AB Yatırım Konferansı Ölü Deniz'de başladı, 15 milyar dolarlık fırsat masadaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın da konuştuğu 1. Ürdün-AB Yatırım Konferansı, 51 ülke ve bölgeden temsilcilerin katılımıyla Ölü Deniz kıyısında başladı. Konferansta Ürdün'deki yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.
ÖLÜ DENİZ, 20 Kasım (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'ın güneybatısındaki Ölü Deniz kıyısında düzenlenen 1. Ürdün-AB Yatırım Konferansı'nda konuşma yapan Ürdün Kralı 2. Abdullah, 19 Kasım 2026.
Ürdün-AB Yatırım Konferansı perşembe günü 51 ülke ve bölgeden temsilcilerin katılımıyla başladı. Konferansta, Ürdün'de yaklaşık 15 milyar dolar değerindeki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amaçlanıyor. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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