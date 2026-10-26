Ürdün Bakanı Mumeni, 9 kişinin öldüğü kilise saldırısı faillerinin yakalandığını açıkladı - Son Dakika
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Ürdün Bakanı Mumeni, 9 kişinin öldüğü kilise saldırısı faillerinin yakalandığını açıkladı

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Ürdün İletişim Bakanı Muhammed el-Mumeni, 23 Ekim'de Kerek'te 9 kişinin öldüğü kilise saldırısını düzenleyenlerin yakalandığını açıkladı. Kerek'te terk edilmiş bir eve düzenlenen operasyonda 3 saldırgan etkisiz hale getirildi, saldırıyı düzenleyen 3 kişi yaralı ele geçirildi.

Ürdün'de 23 Ekim'de bir kiliseye düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin güvenlik güçlerince yakalandığı bildirildi.

Ürdün İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırganların Kerek vilayetinde terk edilmiş bir evde olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Mumeni, eve düzenlenen operasyonda 3 saldırganın barikat kurarak güvenlik güçlerine ateş açtığını aktardı.

Saldırganların çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiğini kaydeden Mumeni, kiliseye saldırı düzenleyen 3 kişinin yaralı olarak ele geçirildiğini belirtti.

Mumeni, güvenlik güçlerinden yaralanan olmadığını, saldırganların yakalandığı yerde çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Ürdünlü Bakan, saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralananların da bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.

Ürdün'de 23 Ekim'de Kerek vilayetinin güneyindeki Hamud Kilisesi'ndeki cenazeye katılanları hedef alan silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından ülkede 3 günlük genel yas ilan edilmiş, bakanlıklar, resmi daireler ve kamu kuruluşlarındaki bayraklar yarıya indirilmişti.

Kaynak: AA
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