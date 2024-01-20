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Ürdün Başbakanı: İsrail'e Gazze saldırılarını durdurması çağrısı yapmalıyız - Son Dakika
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Ürdün Başbakanı: İsrail'e Gazze saldırılarını durdurması çağrısı yapmalıyız

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, İsrail'e Gazze'deki saldırıları durdurması çağrısı yapmanın uluslararası sistemi korumak için büyük güçlerin sorumluluğu olduğunu belirtti. Hasavne, iki devletli çözümün önemine vurgu yaparak, İsrail'in güvenliğinin daha kırılgan hale geldiğini ve bölgeye entegrasyon için güvenlik garantileri vermesi gerektiğini ifade etti.

Ürdün Başbakanı: İsrail\'e Gazze saldırılarını durdurması çağrısı yapmalıyız
20.01.2024 - 02:25,
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Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, büyük güçlerin uluslararası sistemi korumak için İsrail'e Gazze'deki saldırılarını durdurması gerektiğini söyleme yükümlülüğü bulunduğunu kaydetti.

Hasavne, Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulunda (LSE) düzenlenen konferansta öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bölgede daha derin bir çatışmanın yaşanmaması ve istikrarsızlığın önlenmesinin tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu belirten Hasavne, Filistinli Araplara eşit hakların verilmediği tek devletli bir çözümü veya apartheid rejimini modern demokrasilerin kabul etmeyeceğinin altını çizdi.

İki devletli bir çözümün İsrail'in de güvenliğini sağlayacağına vurgu yapan Hasavne, "(Gazze'deki) Bu katliamı sona erdirmek için İsrail'deki karar alma süreçlerini gerçek anlamda etkileyebilecek Amerikalı dostlarımızın, ortaklarımızın ve dünyanın çeşitli başkentlerinin liderliğine ihtiyacı var." dedi.

Hasavne, Gazze'deki şiddetin uluslararası sistem üzerindeki etkisine de işaret ederek, "Büyük güçlerin, burada yalnızca bir ahlaki sorumluluğu bulunmuyor, kurallara dayalı uluslararası sistemin korunması bağlamında da İsrail hükümetine bunu durdurması gerektiğini söyleme yükümlülükleri var." diye konuştu.

İki devletli çözümde 1967 sınırlarının önemine işaret eden Hasavne, İsrail'in güvenliğinin 25-30 yıl öncesine göre daha kırılgan olduğunu belirtti.

İsrail'in bölgeye entegrasyonu için komşu ülkelere güvenlik garantileri vermesi gerektiğini de söyleyen Hasavne, "Sorun daha büyük ve köküne inilmeli. Hedef 'kazan-kazan-kazan' olmalı ve soruna çok ciddi şekilde eğilmek gerekli." ifadelerini kullandı.

Hasavne, içinden geçilen süreçte sadece Gazze'nin değil tüm bölgenin acı çektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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