Ürdün, Çin ile Ekonomik Ortaklığı Güçlendiriyor

AMMAN, 14 Ağustos (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'da Xinhua'ya röportaj veren Ürdün Yatırım Bakanı Tarık Ebu Gazeleh, 20 Temmuz 2026.

Ürdün Yatırım Bakanı Tarık Ebu Gazeleh, Çin'i yatırım, sanayi işbirliği ve ekonomik dönüşümün ilerletilmesinde stratejik bir ortak olarak gördüklerini söyledi.

Ebu Gazeleh Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Ortak çıkarlarımıza hizmet edecek ve her iki ülkede de sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek şekilde Çin ile ekonomik ortaklığı daha geniş ve çeşitlendirilmiş seviyelere taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. (Fotoğraf: Xin Mengchen/Xinhua)