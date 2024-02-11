Ürdün'de askeri eğitim uçağı düştü, 2 askeri pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ürdün'de askeri eğitim uçağı düştü, 2 askeri pilot hayatını kaybetti

Ürdün\'de askeri eğitim uçağı düştü, 2 askeri pilot hayatını kaybetti

Ürdün ordusu, Ürdün'ün kuzeyindeki Mafrak kentinde Kral Hüseyin Hava Üssü'nde Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağının düştüğünü ve olayda 2 askeri pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu. Detaylı bilgi verilmedi.

11.02.2024 13:53
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Ürdün'de askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 askeri pilotun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haber, Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada ülkenin kuzeyindeki Mafrak kentinde Kral Hüseyin Hava Üssü'nde Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

Olayda iki askeri pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Konuyla alakalı ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

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