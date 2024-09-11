İhvan Seçimlerde 32 Sandalya Kazandı

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Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Genel Sekreteri Murad el-Adayile, İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin (İÇCP) seçimlerde 138 sandalyeden 32'sini kazandığını belirtti.

Adayile, seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, partisinin, genel listeden partilere ayrılan 41 sandalyeden 18'ini ve yaklaşık yarım milyon oy aldığını, ayrıca yerel listede de 14 sandalye kazandığını söyledi.

Buna göre İÇCP, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki (TM) 138 sandalyeden 32'sini elde etti.

Ürdün'de dün yapılan milletvekili seçimlerinde, 5 milyon 80 bin 858 seçmen, sandığa gitmişti.

Ülke genelindeki 197 yerel ve genel listeden bin 623 aday, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki (TM) 138 sandalye için yarışmıştı.

Bağımsız Seçim Komisyonunun bugün kesin sonuçları açıklaması bekleniyor.

Ürdün'de parlamento, seçilenlerden oluşan TM ile üyeleri Kral tarafından atanan Senato olmak üzere iki kanattan oluşuyor.

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