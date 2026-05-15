Ürdün'den Ben-Gvir'e Sert Tepki

15.05.2026 00:37
Ürdün, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskınını provokasyon olarak kınadı, uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

Ürdün, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açmasını kabul edilemez bir provokasyon olarak nitelendirdi.

Ben-Gvir'in yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden çok sayıda İsraillinin, "Kudüs Günü" bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin ardından Ürdün Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Baskınla eş zamanlı olarak provokatif "bayrak yürüyüşünün" gerçekleştirildiği, radikal İsrailliler tarafından Aksa'nın avlusunda İsrail bayrağı açıldığı ve namaz için camiye girmek isteyenlere engel olunduğu kaydedildi.

Tüm bu eylemlerin kabul edilemez bir provokasyon, uluslararası hukukun ve Kudüs'ün mevcut tarihi ve hukuki statükosunun ihlali olduğu vurgulandı.

İsrailli bakanlar, yetkililer ile radikal İsraillilerin Aksa'ya yönelik mükerrer ihlallerinin kınandığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlara ait bir ibadethane olduğu ve İsrail'in Kudüs'te ve buradaki kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenlik hakkının bulunmadığı aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler bugün, "Kudüs Günü" bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir de baskın düzenleyenler arasında yer almıştı.

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, Filistin topraklarını gasbeden 620 İsraillinin, İsrail polisinin koruması altında Aksa'ya baskın düzenlediğini kaydetmişti.

