Ürdün'den İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika
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Ürdün'den İsrail'e Sert Kınama

Ürdün, Gazze'deki İsrail saldırılarını uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirdi.

17.11.2024 13:46
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Ürdün, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'ya düzenlediği ve onlarca kişinin öldüğü saldırıyı "uluslararası insan hakları hukukunun apaçık ihlali" olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir binaya ve Gazze kentinin batısındaki Şatii Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı bir okula düzenlenen saldırıları en sert şekilde kınıyoruz." denildi.

Bu saldırıların, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya ve uluslararası hukuka saygı duymaya zorlayacak etkili bir uluslararası mekanizmanın olmamasından kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, bölgede görülmemiş bir insanlık dramı ve felaketin yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası insan hakları hukuku gereği sivillerin ve Filistinliler için hayati öneme sahip tesislerin korunması çağrısı yapılarak, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumdan bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi, Gazze saldırılarını acilen durdurması için İsrail'e baskı yapması ve sorumlulardan hesap sorması istendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da evleri hedef alan saldırılarında 67 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Ayrıca İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Şatii Mülteci Kampı'nda dün yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu da 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün'den İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika

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