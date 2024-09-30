Ürdün'den Lübnan'a İkinci Yardım Uçuşu

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AMMAN, 30 Eylül (Xinhua) -- Ürdün, Pazar günü Lübnan'a insani yardım taşıyan ikinci bir uçak gönderdi.

Ürdün'ün resmi haber ajansı Petra'nın bildirdiğine göre ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım, Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından bir adet C130 nakliye uçağıyla Lübnan ordusuna teslim edildi. Daha önce 18 Eylül'de yaklaşık 8 ton tıbbi malzeme ve gıda malzemesi içeren bir sevkiyat gerçekleştirilmişti.

Bu sevkiyat, Pazartesi günü başlayan ve 2006'dan bu yana bölgedeki en yoğun askeri harekat niteliği taşıyan İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarının arttığı bir dönemde gerçekleşti.

8 Ekim 2023'te Hizbullah, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a destek amacıyla İsrail'e roket fırlatmaya, İsrail de Lübnan'ın güneydoğusuna yönelik misilleme ateşi açmaya ve hava saldırılarında bulunmaya başlamıştı.