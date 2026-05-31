Ürdün'den Mescid-i Aksa Kınaması
Ürdün'den Mescid-i Aksa Kınaması

31.05.2026 17:39
Ürdün, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı kınadı; provokasyonların durmasını talep etti.

Ürdün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudilerin düzenlediği baskını ve bazı grupların İsrail bayrağı açmasını kınayarak, söz konusu eylemlerin "derhal durdurulması gereken bir provokasyon" olduğunu açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin bu sabah Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve Harem-i Şerif'in avlusunda "provokatif davranışlarda" bulunmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, söz konusu eylemlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulanarak, "Bu girişimler kınanması gereken bir tırmanış ve derhal son verilmesi gereken kabul edilemez bir provokasyondur." ifadelerine yer verildi.

Ürdün'ün, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların sürdürülmesini ve buna eşlik eden provokasyonları kesin bir dille reddettiği kaydedilen açıklamada, bu uygulamaların mabedin tarihi ve hukuki statüsüne yönelik açık bir ihlal teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu eylemlerin Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekansal olarak bölme girişimi anlamına geldiği, ayrıca mabedin kutsiyetini ihlal ettiği ifade edildi.

"İsrail'in işgal altındaki Kudüs ve kentte Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur." ifadesine yer verilen açıklamada, ihlal ve provokasyonların sürdürülmesinin doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunuldu.

Uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, İsrail'in işgal gücü sıfatıyla Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlara yönelik ihlallerini ve işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü tek taraflı uygulamaları durdurmasını sağlayacak kararlı bir tutum sergilenmesi istendi.

Açıklamada ayrıca, "144 dönümlük alanın tamamını kapsayan Mescid-i Aksa, yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet mekanıdır." ifadesi yinelendi.

Ürdün Haşimi Krallığı'nın vesayetine işaret edilen açıklamada, Mescid-i Aksa'nın idaresi ve girişlerin düzenlenmesinden, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs Vakıflar İdaresinin münhasıran yetkili ve hukuki merci olduğu vurgulandı.

Bu sabah, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi korumasında baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı açarak İsrail milli marşını okumuştu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de 14 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açmış, "Harem-i Şerif'in Yahudilere ait olduğunu" iddia etmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.

Tel Aviv yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Harem-i Şerif'e düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Ürdün, Dünya, Son Dakika

