Ürdün'den Suriye'ye Dönüşler 192 Bini Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ürdün'den Suriye'ye Dönüşler 192 Bini Aştı

05.05.2026 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinden bu yana Ürdün'den 192 binden fazla Suriyeli geri döndü.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden bu yana, Ürdün'den gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyelilerin sayısının 192 bini aştığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumini, Ürdün'ün Suriyeli mültecilere yönelik insani desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

Mumini, Esed rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten bu yana Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (UNHCR) kayıtlı mültecilerden 192 binden fazlasının gönüllü olarak Suriye'ye döndüğünü kaydetti.

Bu alandaki çabaların güçlendirilmesi için medya ve iletişim alanında BM ile yürütülen işbirliği ve koordinasyonun önemine dikkati çeken Mumini, şunları kaydetti:

"Ürdün, mültecilerin sorunlarına yönelik insani görevini yerine getirme, onurlarını koruma ve onlara güvenli yaşam imkanı sağlama konusunda örnek olmaya devam edecektir."

UNHCR'den geçen yıl aralık ayında yapılan açıklamada, Ürdün'de bir yıl içinde 177 binden fazla Suriyeli mültecinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü, Ürdün'de halen 421 bin 511 Suriyelinin bulunduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'den Suriye'ye Dönüşler 192 Bini Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:51:00. #7.12#
SON DAKİKA: Ürdün'den Suriye'ye Dönüşler 192 Bini Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.