Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Akabe'de Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yi karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Akabe'de Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yi karşıladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Akabe'ye resmi ziyarette bulunan Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani'yi havalimanında karşıladı. İki bakan, Akabe'de bir araya gelerek ikili ilişkileri ve ortak konuları görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Şeybani, ikili ilişkileri güçlendirmek ve ortak önemi haiz konuları görüşmek üzere Ürdün'ün Akabe kentine resmi ziyarette bulundu.

Şeybani, Akabe'deki Kral Hüseyin Uluslararası Havalimanı'nda Ürdünlü mevkidaşı Safedi tarafından karşılandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada de Safedi ile Şeybani'nin Akabe'de bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, iki bakanın, kapsamlı konularda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. ???????

Kaynak: AA
Dış PolitikaPolitikaGüncelÜrdünDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Görüntü Türkiye’den Şehrin simge noktasını ’sevişme’ alanına çevirdiler Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme İddia bu kez okul yönetimi hakkında Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
13:31
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler
Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
13:06
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
13:06
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti
31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
11:00
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 13:39:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Akabe'de Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yi karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei