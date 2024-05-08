Ürdün, Gazze'ye yeni bir gıda yardım konvoyu gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdün, Gazze'ye yeni bir gıda yardım konvoyu gönderdi

Ürdün, Haşimi Hayır Kurumu ile işbirliği yaparak Gazze'ye 35 tırdan oluşan yeni bir gıda yardım konvoyu gönderdi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah sınır kapısını kontrol etmesini ve insani yardıma engel olmasını kınadı.

08.05.2024 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AMMAN, 8 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün, 35 tırdan oluşan yeni bir gıda yardım konvoyunu Gazze'ye başarıyla ulaştırdı.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumu tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Haşimi Hayır Kurumu ile işbirliği yaparak, Dünya Gıda Programı ve çeşitli uluslararası yardım kuruluşlarıyla ortaklaşa şekilde Gazze'ye yeni bir gıda yardım konvoyu gönderdi.

Kuruluşa göre, Ürdün tarafından gönderilen ve bölgeye giren toplam tır sayısı Salı günü itibarıyla 1.280'e ulaştı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı aynı gün yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah sınır kapısının Filistin tarafını işgal ederek insani yardıma kapatmasını kınadı.

Bakanlık sözcüsü Sufian Al-Qudah, İsrail güçlerinin Refah sınır kapısını kontrol etmesinin, insani yardımın Gazze'ye girişini engellemesinin ve Refah kentindeki agresif askeri operasyonlarını genişletmesinin uluslararası hukuk ve insani hukukun bariz bir ihlali olduğunu ve bunun tüm insani değerleri açıkça çiğnediğini söyledi.

Sözcü, Gazze'de devam eden çatışmaların derhal durdurulması, İsrail'in uluslararası hukuk ve insani hukuka karşı aralıksız ihlallerinin durdurulması ve sorumluların hesap vermesi için uluslararası topluma yaptığı çağrıyı yineledi.

Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Gazze, Ürdün, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün, Gazze'ye yeni bir gıda yardım konvoyu gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Kaş’ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi
11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:30 “Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor“ diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu "Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor" diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu
11:22 Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:02 Sezonu kapattı Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli’ye 5 maç ceza Sezonu kapattı! Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 12:16:27. #1.11#
SON DAKİKA: Ürdün, Gazze'ye yeni bir gıda yardım konvoyu gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement