Ürdün, Gazze'ye yeni bir gıda yardım konvoyu gönderdi

Güncel

AMMAN, 8 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün, 35 tırdan oluşan yeni bir gıda yardım konvoyunu Gazze'ye başarıyla ulaştırdı.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumu tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Haşimi Hayır Kurumu ile işbirliği yaparak, Dünya Gıda Programı ve çeşitli uluslararası yardım kuruluşlarıyla ortaklaşa şekilde Gazze'ye yeni bir gıda yardım konvoyu gönderdi.

Kuruluşa göre, Ürdün tarafından gönderilen ve bölgeye giren toplam tır sayısı Salı günü itibarıyla 1.280'e ulaştı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı aynı gün yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah sınır kapısının Filistin tarafını işgal ederek insani yardıma kapatmasını kınadı.

Bakanlık sözcüsü Sufian Al-Qudah, İsrail güçlerinin Refah sınır kapısını kontrol etmesinin, insani yardımın Gazze'ye girişini engellemesinin ve Refah kentindeki agresif askeri operasyonlarını genişletmesinin uluslararası hukuk ve insani hukukun bariz bir ihlali olduğunu ve bunun tüm insani değerleri açıkça çiğnediğini söyledi.

Sözcü, Gazze'de devam eden çatışmaların derhal durdurulması, İsrail'in uluslararası hukuk ve insani hukuka karşı aralıksız ihlallerinin durdurulması ve sorumluların hesap vermesi için uluslararası topluma yaptığı çağrıyı yineledi.