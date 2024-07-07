Ürdün, Gazze'ye yeni bir insani yardım konvoyu gönderdi

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AMMAN, 7 Temmuz (Xinhua) -- Ürdün, Cumartesi günü 50 kamyondan oluşan yeni bir insani yardım konvoyunun Gazze'nin kuzeyine giriş yaptığını duyurdu.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, yardım konvoyu Ürdün Silahlı Kuvvetleri ve hayır kurumu tarafından, Dünya Gıda Programı ile işbirliği içinde çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle gönderildi.

Konvoy ile gıda kolileri, çadırlar, battaniyeler, giysiler ve sağlık paketleri taşındı. Yardım, Gazze Şeridi'ndeki ortak dernek ve kuruluşlar aracılığıyla dağıtılacak.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumu Genel Sekreteri Hüseyin El-Şibli, "Ürdün, ulusal bir görev olarak gördüğü Gazze Şeridi'ndeki insanlara insani yardım sağlamayı sürdürecek" dedi.

El-Şibli, Gazze Şeridi'ne giriş yapan toplam yardım kamyonu sayısının 2.474'e ulaştığını belirtti.