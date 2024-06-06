Ürdün, İsrail'in Gazze'deki UNRWA okuluna düzenlediği saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Ürdün, İsrail'in Gazze'deki UNRWA okuluna düzenlediği saldırıyı kınadı

Ürdün, İsrail\'in Gazze\'deki UNRWA okuluna düzenlediği saldırıyı kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki UNRWA okuluna düzenlediği saldırıyı kınadı. Açıklamada, bu tür eylemlerin uluslararası hukuku ve insancıl hukuku ihlal ettiği ve savaş suçu olduğu vurgulandı. İsrail'in sivillere karşı suçlarına son vermesi ve Gazze'ye saldırıları durdurması çağrısı yapıldı.

06.06.2024 16:27
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Ürdün, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait yerinden edilenlerin sığındığı okula düzenlediği saldırıyı kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yerinden edilmişlerin barındığı kampları ve BM merkezlerini sürekli ve kasıtlı hedef almasının şiddetle kınandığı belirtildi.

İsrail'in son olarak Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki UNRWA okuluna düzenlediği saldırıya tepki gösterilen açıklamada, bu tür eylemlerin uluslararası hukuku ve insancıl hukuku açıkça ihlal eden suçlar olduğu, tüm ahlaki ve insani değerlere aykırı olduğu ve savaş suçu sayıldığı vurgulandı.

Uluslararası toplumdan sorumluluğunu üstlenerek, sivillere karşı suçlarına devam eden İsrail'i durdurma ve Gazze'ye saldırılara son vermesini sağlama çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusunun, bugün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün, İsrail'in Gazze'deki UNRWA okuluna düzenlediği saldırıyı kınadı - Son Dakika

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