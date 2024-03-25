Ürdün Kralı 2. Abdullah, BM Genel Sekreteri ile Gazze'deki insani felaketin son bulması için harekete geçilmesini istedi

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Ürdün Kralı 2. Abdullah Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmesinde, Gazze'deki insani felaketin son bulması için acilen harekete geçilmesini istedi.

Ürdün Kraliyet Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2. Abdullah, Ürdün'ü ziyaret eden Guterres ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede, 2. Abdullah ile Guterres, Gazze'deki tehlikeli durumu ve uluslararası kurumların burada oynadığı insani rolü değerlendirdi.

Ürdün Kralı, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze'de yaşanan insani felaketin sona ermesi için uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Gazze'de ateşkes sağlanması ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesi gerektiğini yineleyen Ürdün Kralı, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine de karşı olduklarını dile getirdi.

Kral, Ürdün'ün, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için karadan ve havadan her türlü imkanı seferber ettiğini ve bu alanda pek çok dünya ülkesiyle ve uluslararası kuruluşlarla güçlü bir koordinasyon içinde olduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) verdiği insani hizmeti sürdürebilmesi için desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Guterres, dün Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya gelmişti. Guterres, Şukri ile görüşmesinde "acil ateşkes" çağrısı yapmıştı.