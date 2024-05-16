Ürdün Kralı 2. Abdullah: Gazze'deki Durum Şiddeti Artırır - Son Dakika
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Ürdün Kralı 2. Abdullah: Gazze'deki Durum Şiddeti Artırır

Ürdün Kralı 2. Abdullah: Gazze\'deki Durum Şiddeti Artırır

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'nin maruz kaldığı durumun bölgeye ve dünyaya istikrar sağlamayacağını, aksine daha fazla şiddet ve çatışma getireceğini söyledi. Kral Abdullah, İsrail'in Gazze'ye benzeri görülmemiş saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti ve savaşın durması gerektiğini vurguladı. Gazze'nin yaşadığı yıkımın uzun süreli sonuçlar doğuracağını ifade eden Abdullah, Gazze'nin eski haline kavuşması için yıllara ihtiyaç olduğunu söyledi. Ürdün Kralı ayrıca, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve UNRWA'nın insani rolünün desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

16.05.2024 16:49
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'nin maruz kaldığı durumun bölgeye ve dünyaya istikrar sağlamayacağını, aksine daha fazla şiddet ve çatışma getireceğini söyledi.

Ürdün haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Kral Abdullah, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, tüm uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin yürürlükte olmasına rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne benzeri görülmemiş korkunç saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Ürdün Kralı konuşmasında, "Savaş durmalı ve dünya, yetmiş yılı aşkın süredir devam eden çatışmayı sona erdirmek için ahlaki ve insani sorumluluğunu taşımalı." ifadelerine yer verdi.

Abdullah, Gazze'nin tanık olduğu yıkımın, ölüm ve adaletsizlikle yaşayan nesiller için büyük sonuçlar doğuracağını kaydederek, Gazze'nin eski haline kavuşması için yıllara ihtiyacı olacağına vurgu yaptı.

Kral Abdullah, Gazze'nin maruz kaldığı durumun bölgeye ve dünyaya istikrar sağlamayacağını, aksine daha fazla şiddet ve çatışma getireceğini ifade etti.

"Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulmalı." diyen Ürdün Kralı, UNRWA'nın insani rolünü yerine getirmesine destek olmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Abdullah ayrıca, İsrail'in tek taraflı tedbirleri nedeniyle Batı Şeria'daki gerilimin durdurulması gerektiğinin altını çizerek, " Kudüs'ün mevcut tarihi ve hukuki statüsünü korumaya kararlıyız." dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinli öldürüldü, 79 bin 205 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün Kralı 2. Abdullah: Gazze'deki Durum Şiddeti Artırır - Son Dakika

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