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Ürdün Kralı 2. Abdullah, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Gazze'deki durumu ve kalıcı ateşkese ilişkin çabaları görüştü - Son Dakika
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Gazze'deki durumu ve kalıcı ateşkese ilişkin çabaları görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul ederek Gazze'deki durumu ve kalıcı ateşkese ilişkin çabaları görüştü. Abdullah, Gazze'deki tehlikeli durumu ele alarak savaşın durması ve Filistinli sivillerin korunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Gazze'ye daha fazla insani yardım ve tıbbi malzemenin ulaşması gerektiğini belirtti ve İspanya'nın çabalarını takdir etti. Abdullah, Filistin davasının adil bir çözüme kavuşmadığı sürece bölgede barış ve istikrar olmayacağını ifade etti.

02.04.2024 17:37  Güncelleme: 17:37
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Gazze'deki durumu ve kalıcı ateşkese ilişkin çabaları görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, ülkesini ziyaret eden Sanchez'i başkent Amman'da kabul etti.

Abdullah ile Sanchez'in görüşmesi, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması yönündeki çabalar kapsamında gerçekleşti.

Kral Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki "tehlikeli durumun" ele alındığı görüşmede, Gazze'de savaşın durması ve Filistinli sivillerin korumaya alınması gerektiğini vurguladı.

Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım ve tıbbi malzemelerin ulaşmasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Abdullah, İspanya'nın Gazze'de ateşkes için sarf ettiği çabaları ve insani yardım desteklerini takdir etti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerinin devam etmesi gerektiğinin altını çizen Abdullah, özellikle Gazze'de trajik durumun olduğu bu dönemde BM tarafından UNRWA'ya verilen misyonun önemine işaret etti.

Ürdün Kralı Abdullah, "Filistin davası adil bir çözüme kavuşmadığı sürece bölgede barış ve istikrar olmayacak." dedi.

İspanya Başbakanı Sanchez, Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge turu kapsamında Ürdün'e gelmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 916 Filistinli öldürüldü, 75 bin 494 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün Kralı 2. Abdullah, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Gazze'deki durumu ve kalıcı ateşkese ilişkin çabaları görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ürdün Kralı 2. Abdullah, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Gazze'deki durumu ve kalıcı ateşkese ilişkin çabaları görüştü - Son Dakika
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