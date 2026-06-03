Ürdün Kralı'ndan Sükunet Çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Orta Doğu'da kapsamlı ve kalıcı sükunetin sağlanarak bölgeye istikrarın geri dönmesi için uluslararası çabaların artırılması çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefonda görüştü.

Açıklamada, görüşmede bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi imkanlarının ele alındığı belirtildi.

Kral Abdullah, görüşmede Orta Doğu'da istikrarın yeniden tesis edilmesi amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sükunetin sağlanmasına yönelik uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.