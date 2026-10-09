Ürdün, Kuveyt ve KİK, Riyad havalimanı saldırısını kınadı, 3 kişi öldü

Ürdün, Kuveyt ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da havalimanına düzenlediği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğine açıkça ihlal olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını tehdit eden, uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerini ihlal eden saldırıların kınandığı ifade edildi.

Ürdün'ün, güvenlik ve istikrarını korumak için atacağı adımlarda Suudi Arabistan'ı desteklediği kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki Husilerin, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıların kınandığı belirtildi.

Saldırıların, Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açıkça ihlal edilmesi anlamına geldiği, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun ağır biçimde çiğnendiği vurgulandı.

Açıklamada, Kuveyt'in bu korkakça saldırıları ve bunların tekrarlanmasını kesin bir dille reddettiği belirtilerek söz konusu saldırıların bölgenin güvenliği, sivillerin ve sivil altyapının emniyeti ile hava ulaşımı açısından doğrudan tehdit oluşturduğu, bu tür düşmanca eylemlerin derhal durdurulması gerektiği ifade edildi.

Katar Emiri'nden Suudi Arabistan'a taziye mesajı

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e saldırılarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yolladı.

Emir, mesajında yaralılar için ise acil şifalar diledi.

Körfez İşbirliği Konseyi

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de yaptığı açıklamada, Husilerin, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef almasını kınayarak, KİK üyesi ülkelerin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Budeyvi, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve taziye dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi; yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.

Suudi Arabistan'a saldırılar

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dün Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na iki saldırı düzenlendiği, ilk saldırıda havalimanı tesisinin, ikinci saldırıda ise Suudi Arabistan Hava Yollarına ait bir uçağın hedef alındığı belirtilmişti.

Söz konusu saldırılarda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların Suudi Arabistan vatandaşı ve farklı uyruklardan kişiler olduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, saldırının sorumlularına dair bilgi verilmezken, yerel basında saldırıların Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından düzenlendiği haberleri yer almıştı.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.