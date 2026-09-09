Ürdün ordusu İran'ın füze saldırısında 18 füzeyi imha etti, 2 füze boş alana düştü
Ürdün ordusu, ülkenin İran'ın balistik füze saldırılarına maruz kaldığını açıkladı. Hava savunma sistemleri 18 füzeyi imha ederken, 2 füzenin boş alanlara düştüğü bildirildi.
Ürdün ordusu, ülkenin İran'ın balistik füze saldırılarına maruz kaldığını, hava savunma sistemlerinin 18 füzeyi imha ettiğini ve 2 füzenin boş alanlara düştüğünü duyurdu
Kaynak: AA
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