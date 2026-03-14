Ürdün Ordusu'ndan İran Füze Saldırısına Cevap
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ürdün Ordusu'ndan İran Füze Saldırısına Cevap

14.03.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün ordusu, İran'dan fırlatılan 85 füze ve İHA'dan 79'unu imha etti, 9 kişi yaralandı.

Ürdün ordusu, son bir haftada İran'dan fırlatılan 85 füze ve insansız hava aracından (İHA) 79'unun imha edildiğini duyurdu.

Ürdün ordusu ile Kamu Güvenliği Müdürlüğünden yapılan ortak açıklamada, söz konusu saldırıların savaşın ikinci haftasında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "İran'dan Ürdün topraklarına doğrudan 85 füze ve İHA fırlatıldı ve bunlar ülkedeki hayati hedefleri hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ürdün Hava Kuvvetlerinin 79 füze ve İHA'yı engellediği, ancak savunma sistemlerinin 5 İHA ve bir füzeyi durduramadığı, söz konusu unsurların ülke topraklarına düştüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu olaylar sonucu 9 kişinin yaralandığı ve gerekli tedavinin ardından hastaneden taburcu edildikleri belirtildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Ürdün, İran

Son Dakika Güncel Ürdün Ordusu'ndan İran Füze Saldırısına Cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
17:09
Dursun Özbek’ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
Dursun Özbek'ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
16:52
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
16:35
İlber Ortaylı’nın defnedileceği yerin anlamı büyük Osmanlı’nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük! Osmanlı'nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 17:52:42. #7.13#
SON DAKİKA: Ürdün Ordusu'ndan İran Füze Saldırısına Cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.