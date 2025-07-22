Ürdün Sınırında Çatışma: 1 Ölü

Ürdün, yasa dışı şekilde Suriye'den ülkeye girmeye çalışan bir grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde, doğu askeri bölgesindeki sınır muhafızlarının, Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan kişilerle çatışmaya girdiği belirtildi.

Gece saatlerinde yaşanan çatışmada bir kişinin öldüğü aktarılan haberde, söz konusu grubun Ürdün topraklarına girmesinin önlendiği ifade edildi.

Sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak Ürdün sık sık kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.